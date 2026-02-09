Camera gestazionale vuota in sesta settimana: è necessario fare subito il raschiamento?

Una domanda di: Alessia Salve, Chiedo parere in merito alla mia situazione: lunedì 2/2 ho effettuato prima ecografia della mia terza gravidanza. Ultima mestruazione 18/12/25. Test positivo 22/1/26. Secondo la ginecologa, il giorno dellecografia ero a 6 settimane + 4 giorni. Con amaro dispiacere si scopre camera gestazionale vuota. Il commento è più precisamente: "la camera gestazionale è piccola e irregolare senza evidenza di sacco vitellino né di echi embrionari". Programmato raschiamento per 6/2. La mia ginecologa molto direttamente mi parla di gravidanza non evolutiva, e secondo lei non è necessario ripetere ecografia. Dapprima mi affido completamente a ciò che mi dice, ma nella mia testa non mi do pace. Perché chiudere tutto così in fretta? Le rivolgo i miei i dubbi e si convince anche lei di ripetere ecografia prossimo lunedì 9/2. Posso avere speranze? Non è che la prima ecografia era troppo in anticipo rispetto alle settimane in cui mi trovo realmente ed è il motivo per cui non si vedeva nulla? Grazie mille in anticipo. Un caro saluto.



Cara signora,

attendere di effettuare un altro controllo ecografico non espone ad alcun rischio quindi concordo pienamente su questa scelta. Lo dico anche perché non c'è alcun bisogno di accelerare i tempi facendo un raschiamento immediatamente dopo aver ipotizzato l'aborto e questo vale anche nel caso in cui vi sia la certezza che la gravidanza si sia interrotta. La natura stessa, infatti, spesso provvede a ripulire l'utero senza che vi sia la necessità di un intervento esterno. Mi sento di aggiungere, ma solo per non alimentare false speranze, che di norma a metà della sesta settimana di gravidanza, se tutto va bene, l'embrione con attività cardiaca vengono visualizzati dall'ecografo all'interno della camera gestazionale, quindi probabilmente è verosimile che la sua gravidanza purtroppo si sia interrotta. Il mio consiglio è dunque di attendere il controllo che effettuerà oggi per poi decidere con l'aiuto della sua ginecologa il da farsi. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cordialmente.





