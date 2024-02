Camera gestazionale vuota in settima settimana: si può ancora sperare?

Una domanda di: Rosalba

Sono a 7 settimane + 3 giorni e ho 40 anni. Sono alla mia 4^ gravidanza (una figlia nata nel 2019 senza nessun problema, una gravidanza interrotta a 16 settimane per trisomia e una gravidanza biochimica). Oggi in ecografia si è vista solo la camera gestazionale vuota e un’area di mancato accollamento. Non mi hanno prospettato uno scenario positivo. Dalla sua esperienza, mi devo rassegnare che anche questa volta non andrà bene? E visto che ho 40 anni forse è meglio rinunciare del tutto a questo secondo figlio? La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, più che per la sua età mi pare che questa sua gravidanza sia forse partita male in quanto se lei ora è già di 7 settimane e si vede soltanto la camera gestazionale vuota all’ecografia, significa che c’è uno scarto di almeno 2 settimane nello sviluppo dell’embrione e questo purtroppo non è un segnale favorevole.

D’altra parte, in caso lei avesse ovulato in ritardo, potrebbe anche succedere il miracolo che speriamo ossia che alla sua prossima ecografia si noti un minuscolo fagiolino con un cuoricino che batte all’impazzata.

Se invece la gravidanza non dovesse evolvere positivamente, avremmo almeno la consolazione di un probabile aborto spontaneo senza necessità di dover ricorrere all’intervento chirurgico per ottenere che il suo utero si ripulisca completamente.

Direi comunque di non essere rassegnata sulla possibilità di avere un secondo figlio per via della sua età, anche se vista la sua storia non posso trascurare di dirle quello che immagino lei sappia, ossia che la possibilità di avere delle malattie dei cromosomi nel feto è correlata all’età materna.

Trovo molto bello che lei desideri altri figli e immagino che anche la sua prima figlia abbia già espresso questo desiderio…faccio il tifo per voi e spero di risentirla con buone nuove, cordialmente.



