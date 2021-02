Camera gestazionale vuota: perché?

Una domanda di: Elena

Le volevo chiedere informazioni relative alla mia gravidanza. Domenica 14/02/2021 ho fatto un test di gravidanza della

farmacia ed è risultato positivo e avevo un ritardo di 7 giorni.

Lunedì 15/02/2021 ho fatto il beta hcg ed è risultato 691.3, il mio medico mi ha fatto una ecografia il 18/02/2021 e si vede la camera gestazionale ma è ancora vuota, perché lei dice sono di poche settimane. Ieri venerdì 19/02/2021 ho rifatto il beta hcg ed è aumentato a 1.044. Secondo lei,

procede con normalità? Io non accuso alcun fastidio, se non un lieve dolore

al seno. Grazie buona giornata.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quando l’uovo viene fecondato ed avviene l’impianto la gravidanza risulta visibile biochimicamente, cioè si riesce a rilevare l’ormone beta-hCG, perché le cellule delle membrane che la contengono iniziano a produrla. La beta HCG nel momento in cui entra in circolo può essere rilevata con uno specifico test che si esegue sulle urine. Il test di gravidanza risulta positivo quando questa sostanza nel sangue raggiunge valori superiori ai 25.

Perché una gravidanza possa essere ecograficamente visibile i valori nel sangue devono superare i 1000/1500. Perché ciò avvenga è necessario passino almeno due settimane di ritardo relativamente alla mestruazione che sarebbe dovuta arrivare e non è arrivata perché è partita la gravidanza. Non è utile effettuare un’ecografia in queste due settimane di attesa in quanto la gravidanza non risulta ecograficamente visualizzabile. Questo vale sempre, a esclusione del caso in cui si sospetti una gravidanza fuori dall’utero, extrauterina, e sia necessario tentare una diagnosi al più presto. Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.

