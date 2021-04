Camera gestazionale vuota: posso ancora sperare?

Una domanda di: Simona

Il 25/03 ho effettuato un’ecografia dove era presente solo camera

gestazionale vuota di 1 cm senza sacco vitellino. Le ultime mestruazioni sono

state il 12/02 e ho cicli regolari e so di aver ovulato il 26/02 accertati

da Stick e anche perché poi non ho avuto più nessun rapporto. Il ginecologo

dice che potrebbe essere partita tardi, ma ripeto escludo questo per il

motivo scritto prima, e che almeno il sacco vitellino doveva vedersi per

quella misura di camera. Adesso domani ho altra visita. Lei che ne pensa? Io

ormai sono scoraggiata.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, non posso dire nulla perché si tratterebbe di tirare a indovinare: per sapere se la gravidanza è in evoluzione occorre attendere il controllo di domani. Posto tutto questo, voglio solo dirle che non è mai sicuro il giorno del concepimento per cui è senz’altro possibile quanto le ha detto il suo ginecologo e cioè che il sacco non si vedeva ancora perché la sua gravidanza potrebbe essere iniziata più avanti rispetto alla data ipotetica. Tenga presente che non èè detto che il concepimento avvenga proprio il giorno del rapporto sessuale visto che gli spermatozoi possono sopravvivere alcuni giorni nel corpo della donna. Non è che la voglia illudere:fino a quando non effettuerà la prossima ecografia non possiamo sapere nulla di sicuro e non esiste alcun ragionamento attendibile, ma a questo punto si tratta di attendere solo un giorno. Cari saluti.

