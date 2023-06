Camomilla e melatonina: si possono prendere in gravidanza?

Una domanda di: Chiara

Salve, sono alla 15^ settimana + 6 giorni e sto iniziando ad avere un po’ di difficoltà nell’addormentamento, posso assumere la camomilla con melatonina? L’ho presa stanotte per disperazione, ma ora mi è venuto il dubbio… Grazie in anticipo.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Chiara,

ci sono pochi studi sull’uso di camomilla e melatonina in gravidanza.

Considerando il periodo della gravidanza, se l’uso è occasionale non ci sono motivi per ritenere che possa aumentare i rischi per lo sviluppo del feto.

Per cautela è meglio, invece, evitare un uso prolungato. Con cordialità.

