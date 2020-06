Camomilla in gravidanza: si può bere?

Una domanda di: Florinda

Già ci siamo sentite ad inizio gravidanza e le sue risposte sono state molto utili per me! La scrivo per chiederle se bere camomilla solubile in gravidanza, una tazza tutte le sere, è utile ad alleviare disturbi del sonno.

Attendo una sua risposta!

Cordiali Saluti!





Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno Florinda, mi scusi se l’ho fatta attendere tanto.

Direi che in gravidanza certamente il sonno è più fragile che mai ed è importante curarlo per arrivare in salute al grande momento della nascita.

Va anche detto che è normale svegliarsi anche più volte a notte in dolce attesa: è una sorta di allenamento in vista dell’allattamento al seno e dei ritmi sonno-veglia del neonato.

Detto ciò, via libera alla camomilla (personalmente consiglierei le bustine invece di quella solubile che temo sia più lavorata dal punto di vista industriale), meglio se non troppo zuccherata.

In alternativa, favorisce il sonno anche il biancospino oppure un vasetto di yoghurt con un cucchiaino di cereali.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto