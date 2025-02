Candeggina inalata in gravidanza: ci sono rischi?

Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Agata,

i rischi di tossicità della candeggina riguardano prevalentemente l’ingestione (che può portare a conseguenze molto gravi) e in parte il contatto, in quest’ultimo caso con effetti locali a carico della pelle e degli occhi.

L’inalazione della sola candeggina per uso domestico non comporta rischi rilevanti per la persona esposta, se non una lieve irritazione delle vie aeree, mentre i pericoli possono esistere se si mischia la candeggina con altre sostanze (operazione assolutamente da evitare) con produzione di gas tossici.

Al di là dell’odore insopportabile, se il locale era ben aerato l’esposizione può essere considerata come trascurabile.

Infine, se lei non ha sperimentato importanti effetti indesiderati è ancor più improbabile che possano esserci rischi per lo sviluppo fetale. Cordialmente.

