Candeggina: può l’odore avere effetti tossici su un bambino?

Ieri sera ho messo la mia bimba di quasi 8 mesi a letto, una volta addormentata, sono andata in bagno a lavare alcune macchie di muffa sul soffitto con candeggina. Una volta terminato ho aperto la finestra del bagno, lavato bene ed abbondantemente con acqua e sapone le mani, chiuso la porta per ridurre il più possibile la dispersione del odore e sono andata a letto. Dopo una o due ore la bimba (che dormiva nel lettone con me) si è svegliata molto agitata e non sono riuscita a calmarla per circa 2 ore poi finalmente si è riaddormentata. Siccome, nonostante i ripetuti lavaggi, la mano usata per pulire (stupidamente senza guanto) ancora ora, dopo circa 8 ore odora di candeggina, e sicuramente, prima di accorgermi che ancora avevo l’odore sulla mano e che potesse darle noia mi sono avvicinata a lei con questa mano anche per metterle il ciuccio o abbracciarla (dopo lavato le mani sembrava non puzzasse più ma poi dopo un po’ l odore riaffiora anche dopo diversi lavaggi) può essere questa la causa della sua agitazione? Oppure può darsi che nonostante la porta chiusa e la finestra aperta sia trapelato troppo odore dal bagno? Mi devo preoccupare? Può aver riportato danni alle vie respiratorie o altro? Cosa devo fare? Spero tanto mi possiate dare una risposta e che sia tutto a posto. Forse sono stata troppo incosciente, ma ero sicura di aver fatto tutto il necessario . Ho lavato bene mani, braccia, viso e indossato un pigiama pulito per essere sicura di non portare questo odore nella stanza…. In attesa della vostra risposta, vi ringrazio per l’aiuto.



Gentile Irene,

non sono in grado di dirle se l’agitazione della bambina possa essere associata all’irritazione dovuta all’odore della candeggina.

Non è da escludere del tutto, ma l’ipotesi appare poco probabile.

Invece, è altamente improbabile che possa esserci un rischio di effetti tossici per la bimba, considerando che la candeggina era stata eliminata.

In ogni caso, indipendentemente dalla presenza della bambina, è sempre raccomandabile l’uso dei guanti quando si utilizzano prodotti per la pulizia della casa.

Cordiali saluti.



