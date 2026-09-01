Candida dopo un aborto interno: si può usare un prodotto antimicotico?

Una domanda di: Marta

In data 9 luglio ho fatto la procedura farmacologica in ospedale con le pillole per aborto interno alla nona settimana. Lunedì ho fatto ecografia di controllo e ho ancora 24 mm di materiale da dover espellere e mi è stato detto che la prima mestruazione in teoria dovrebbe pulire tutto.

Da un paio di giorni mi è venuta la candida e in farmacia mi hanno dato la crema Meclon con applicatore interno. Vista la mia situazione posso usarlo?

Grazie mille.



