Candida dopo un aborto interno: si può usare un prodotto antimicotico?

Non ci sono controindicazione rispetto all'impiego di una crema antimicotica dopo aver subito un aborto interno.
Una domanda di: Marta In data 9 luglio ho fatto la procedura farmacologica in ospedale con le pillole per aborto interno alla nona settimana. Lunedì ho fatto ecografia di controllo e ho ancora 24 mm di materiale da dover espellere e mi è stato detto che la prima mestruazione in teoria dovrebbe pulire tutto.
Da un paio di giorni mi è venuta la candida e in farmacia mi hanno dato la crema Meclon con applicatore interno. Vista la mia situazione posso usarlo?
Grazie mille.
Augusto Enrico Semprini
Cara Marta,
nessun problema col Meclon. È normale attendere una mestruazione per la completa evacuazione del materiale residuo. Se non fosse così dopo le mestruazioni mi può scrivere ancora. Naturalmente dovrà comuqnue mettersi in contatto con il ginecologo che ha eseguito la procedura. Con cordialità.
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