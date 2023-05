Candida genitale nei bambini

Una domanda di: Valentina

Vorrei chiedere nel caso un bambino piccolo o anche un adulto (maschi) dovessero contrarre la candida a livello genitale, se essa potrebbe (specialmente se non venisse riconosciuta e curata celermente) causare problemi di fertilità in futuro. Grazie.



Gentile signora, i bambini piccoli non contraggono l’infezione genitale da candida albicans, salvo il caso in cui siano colpiti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita trasmessa dalla madre durante la gravidanza, il parto o l’allattamento), siano stati sottoposti a massicce cure con antibiotico o, e cito un caso estremo, abbiano subito violenza sessuale da parte di una persona infetta. L’altra possibilità è che non vengano lavati nella zona genitale per mesi e mesi di seguito o non venga loro cambiato quasi mai il pannolino. Mi auguro che neppure una delle eventualità elencate riguardi il bambino in questione. Anche nell’uomo adutlo l’infezione da candida albicans è rarissima e di solito riguarda gli ammalati di AIDS, gli anziani (che hanno superato l’età della procreazione a prescindere dall’infezione), i diabetici non compensati (che comunque hanno altre ragioni che compromettono la fertilità). Saluti.

