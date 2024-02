Candida glabrata: che fare?

Una domanda di: Susanna

Sono in attesa di una visita ginecologica e sono in premenopausa da qualche anno… ho diversi fastidi che non ho mai avuto prima a causa di una infezione da candida rilevata con il tampone. Resto in attesa di una vostra risposta.





Francesco De Seta Francesco De Seta Buongiorno, la Candida glabrata è un fungo che può determinare delle vaginiti con perdite vaginali o prurito.

Rispetto alla più comune e conosciuta Candida albicans risulta però più difficile da trattare in quanto resistente ai normali farmici che generalmente usiamo contro appunto la Candida albicans (che è comunque un fungo).

Nel caso specifico ovuli vaginali di acido borico sono indicati per periodi di almeno 10-14 giorni.

Le consiglio però un controllo specialistico che possa valutare e decidere insieme a lei la terapia più indicata, a cui lei possa rispondere al meglio. Cordialmente.

