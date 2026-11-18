Una domanda di: Maria Grazia



Sono una donna di 36 anni. A luglio 2026 ho scoperto di avere candida glabrata per puro caso, facendo un tampone vaginale. Sono asintomatica. Dopo il tampone ho seguito la cura: Sporanox 2 al dì per 4 giorni; Ovuli ab300 per 14 dì, 1 ogni 12 h; Crispact. Dopo la cura il tampone segnava candida albicans. Ho effettuato cura: Crispact; Crema interna mecmiror per 6 giorni.

Dopo la cura il tampone era positivo a candida glabrata. Effettuato cura: Ovuli mecmiror complex per 8 dì; Crispact. Il successivo tampone, ancora positivo alla candida glabrata. Effettuata cura: Ovuli ab300 per 14 giorni, 1 al dì; Fertybiotic per 30 dì. Il tampone successo ancora positivo a candida glabrata. Ho preso crispact da luglio, e li assumo ancora oggi e non ho sintomi. Da luglio, adesso novembre e la candida non va via. Ho eliminato zuccheri (anche per via dell'endometriosi), preciso che ho fatto alcune stimolazioni ovariche nel mentre.

Chiedo cosa posso fare per eliminare questa candida per sempre.