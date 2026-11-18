Quando un'infezione genitale non passa è opportuno verificare che anche il partner non ne sia colpito perché in questa eventualità il rischio è di continuare a contagiarsi reciprocamente.
Una domanda di: Maria Grazia
Sono una donna di 36 anni. A luglio 2026 ho scoperto di avere candida glabrata per puro caso, facendo un tampone vaginale. Sono asintomatica. Dopo il tampone ho seguito la cura: Sporanox 2 al dì per 4 giorni; Ovuli ab300 per 14 dì, 1 ogni 12 h; Crispact. Dopo la cura il tampone segnava candida albicans. Ho effettuato cura: Crispact; Crema interna mecmiror per 6 giorni. Dopo la cura il tampone era positivo a candida glabrata. Effettuato cura: Ovuli mecmiror complex per 8 dì; Crispact. Il successivo tampone, ancora positivo alla candida glabrata. Effettuata cura: Ovuli ab300 per 14 giorni, 1 al dì; Fertybiotic per 30 dì. Il tampone successo ancora positivo a candida glabrata. Ho preso crispact da luglio, e li assumo ancora oggi e non ho sintomi. Da luglio, adesso novembre e la candida non va via. Ho eliminato zuccheri (anche per via dell'endometriosi), preciso che ho fatto alcune stimolazioni ovariche nel mentre. Chiedo cosa posso fare per eliminare questa candida per sempre.
Alessandro Bulfoni
Buongiorno signora,
capisco il disagio, pur essendo fortunatamente asintomatica. Considerando le numerose terapie eseguite, mi permetto di consigliare un'indagine anche al compagno/marito al fine di escludere una sua positività. Nel caso fosse negativo, il mio consiglio è quello di eseguire una terapia più a lungo termine, cioè ripeterla mensilmente per più mesi. Cordiali saluti.
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