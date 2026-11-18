Ho 42 anni e sto cercando una gravidanza. In occasione dell’ultimo tampone vaginale sono risultata positiva la Candida glabrata, nonostante sia attualmente asintomatica (non ho prurito né bruciore). La ginecologa mi ha consigliato un trattamento con ovuli vaginali Macmiror Complex e AB300, da alternare mattina e sera per 10 giorni. Considerando la mia età e il desiderio di non perdere un altro ciclo di tentativi, vorrei un parere su alcuni aspetti: è effettivamente necessario trattare una Candida glabrata in assenza di sintomi? La terapia può essere eventualmente ridotta o interrotta prima della finestra fertile, oppure è possibile proseguirla anche nei giorni fertili? L’utilizzo di questi prodotti può interferire con l’ovulazione, la fecondazione, l’impianto o un eventuale concepimento? Nel caso in cui avvenisse una gravidanza durante il trattamento, potrebbero esserci rischi per l’embrione? Vorrei capire se sia possibile seguire la terapia senza dover necessariamente rinunciare ai tentativi di concepimento di questo mese.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Barbara,

la candida glabrata risponde quasi sempre al fluconazolo, difficile invece che risponda a prodotti topici che le hanno indicato. Se non ha sintomi si può anche scegliere di non trattarla e ricontrollarla fra 3 mesi per capire se è ancora presente. Quindi non si preoccupi dell'interferenza farmacologica ma faccia una scelta se trattarla, perché è non strettamente necessario. Da quanto ha scritto non vi è motivo per rimandare la ricerca della gravidanza per candida glabrata asintomatica. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

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