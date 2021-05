Candida in gravidanza: i fermenti vaginali si possono usare a lungo?

Una domanda di: Giulia

Sono a 16 settimane di gravidanza e ho già curato la candida

glabrata con un antimicotico e un ciclo di fermenti vaginali prescritti dal

ginecologo. Sono stata bene per una settimana ma poi sono ritornati i

bruciori verso sera o dopo momenti in cui sto a lungo seduta. Ho preso per 6

giorni fermenti vaginali Normogin e una crema locale naturale a base di

d-mannosio oltre i fermenti lattici per via orale.

Sto meglio con i fermenti vaginali ma li posso prendere per lunghi periodi o

è meglio evitare? Grazie mille!



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la candida in alcune donne persiste per lunghi periodi durante la gravidanza. Utilizzare, come lei dice, “fermenti lattici” vaginali è un buon rimedio e spesso aiuta. Tali “fermenti” possono essere utilizzati anche per 20/30 giorni poi però è bene fare una pausa almeno di una quindicina di giorni a valutare se la situazione tende a risolversi.

Però va sottolineato che a volte la candida o non è candida o è associata a volte ad un qualche batterio, quindi sarebbe opportuno per cercare di venirne a capo ripetere un tampone vaginale ed una urinocoltura. Ne parli al suo ginecologo. Con cordialità.

