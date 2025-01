Candida in gravidanza: vanno bene gli antimicotici e le lavande vaginali?

Una domanda di: Anna

Scrivo perché durante un controllo dalla ginecologa nel corso della 19esima settimana la dottoressa si è accorta di piccole perdite associate a candida e mi ha prescritto 6 giorni di lavande micostop e l’applicazione esternamente e internamente della crema gyno canesten tramite il suo applicatore.

Volevo chiedere se in gravidanza sono previste controindicazioni per questo tipo di cure e soprattutto visto che non ho mai utilizzato applicatori interni e ho paura di utilizzarli in modo sbagliato a cosa devo stare attenta per non creare danni in qualche modo al bimbo.

Grazie in anticipo.



Gentile lettrice,

la terapia che le hanno prescritto per la sua infezione da Candida (non rara in gravidanza) è corretta. Le raccomando di prestare molta attenzione quando utilizza gli applicatori vaginali: non vanno inseriti troppo in profondità, come di certo le avranno raccomandato. È dibattuto invece l’uso delle lavande vaginali, il cui utilizzo non apporta alcun beneficio. Importante è invece l’igiene intima, per la quale sono da preferire detergenti specifici senza profumo e in grado di favorire la guarigione, e anche l’alimentazione deve essere corretta, specialmente per quanto riguarda gli zuccheri semplici, che vanno limitati. Cordialmente.



