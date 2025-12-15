Candida nell’ultimo trimestre di gravidanza: ci sono rischi per il neonato?

Una domanda di: Benedetta

Sono all ottavo mese di gravidanza avanzato e ad ogni visita la ginecologa mi dice che ho un po' di candida e mi dà cura con ovetti e fermenti da fare.

Mi ha sempre detto che per il feto non ci sono problemi ma ieri ho letto del rischio di dermatiti e del mughetto sulle labbra del neonato.

È così frequente che succeda?

Grazie.



