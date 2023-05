Candida: si può prendere con il petting?

Una domanda di: Annamaria

Sono una ragazza di 22 anni ancora vergine. Poco tempo fa ho avuto intimità con il mio ragazzo per la prima volta ( i siamo toccati a vicenda ). So che prima di me ha avuto altri rapporti, ma dice che è in salute ed ha sempre utilizzato il preservativo. Io però ho sentito che col petting si può contrarre qualcosa, è davvero cosi ? Adesso sono preoccupata perché dopo 4 settimane da questo ho avuto la vulva un po’ irritata e perdite bianche che man mano sono quasi scomparse , adesso sento solo ogni tanto pressione al basso ventre. Il mio medico mi ha detto che si tratta probabilmente di candida, ma io non ne sono sicura. Dovrei effettuare il tampone vaginale anche se non ho mai avuto rapporti né utilizzato assorbente interno o altri esami ? Vi ringrazio !



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Annamaria,

è difficile pensare che il fidanzatino abbia trasmesso una candida per via tattile.

Se ha avuto irritazione dopo questo petting è più facile che vi fosse una candida pre-esistente e che sia diventata sintomatica dopo il petting.

Io userei solo una igiene intima con sapone di Marsiglia per qualche giorno e secondo me andrà tutto a posto

Gli unici microrganismi che possono essere trasmessi da stimolazione manuale ai genitali sono i papilloma virus (HPV) che non genera il tipo di sintomi che mi ha riferito,

quindi sarei tranquillo e farei un tampone per candida solo se persistono i sintomi. Cordialmente.

