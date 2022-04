Candidosi che non passa: che fare?

Una domanda di: Leonida

Salve…ho bisogno di aiuto. Non so più a chi rivolgermi, soffro di candida da dieci anni, non passa, ho fatto tante cure con fluconazol, adesso mi hanno

trovata la candidosi con il Pap test. Ho bisogno di sapere se viene dall’alimentazione: ho bisogno di una cura. Aiutatemi per favore.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la Candida vive abitualmente nell’organismo umano e riveste anche una sua utilità all’interno del microbiota, cioè dell’insieme di microrganismi buoni che svolgono un ruolo preciso sia nella digestione dei cibi sia come sostegno del sistema immunitario. Esistono però fattori che spezzano l’equilibrio del microbiota, consentendo che uno o più microrganismi si moltiplichino a dismisura prendendo il sopravvento sugli altri fino a scatenare un’infezione. Nel suo caso è la Candida albicans (un micete) ad

aver preso il sopravvento. Le ragioni per le quali questo sia accaduto a lei non posso saperle visto che non mi dà alcuna informazione che possa fare almeno un po’ di luce: non so quanti anni ha, se è in sovrappeso o no, se i valori della sua glicemia sono normali o no, se fuma, se svolge attività fisica, se segue un’alimentazione

sbilanciata per quanto riguarda gli zuccheri. Non mi ha detto se conduce una vita stressante (psicologicamente o fisicamente) né se assume alcolici né se

ha effettuato cure prolungate con antibiotici né se utilizza il contraccettivo orale. In mancanza di notizie indispensabili, posso solo dirle a titolo generale e indicativo che la candida si combatte anche con uno stile di vita sano e, se si è in sovrappeso, dimagrendo fino a raggiungere il peso ideale. Quindi grande attenzione va posta alla dieta, occorre fare regolarmente attività fisica, si deve smettere di fumare, di bere alcolici e bevande zuccherate. Può dare una mano l’assunzione di fermenti lattici, di cui sono

ricchi gli yogurt (da preferire quelli naturali, non zuccherati). L’igiene intima deve essere puntuale e accurata e va effettuata utilizzando detergenti specifici.

Con cordialità.



