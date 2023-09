Capelli radi e corti in una bimba di 3 anni

Una domanda di: Laura

Ho una nipotina di 3 anni con diagnosi di anagen. Ha ciglia corte e molto chiare come del resto le sopracciglia. I capelli sono molto corti radi e quasi trasparenti Cosa mi consiglia?? Dove possiamo rivolgerci per una conferma di diagnosi e per eventuali cure? Spero in una sua risposta e ringrazio!



Floria Bertolini

Gentile Signora, mi sembra di intuire che alla sua nipotina sia stata fatta la diagnosi di “Sindrome dell’anagen breve” o SAS (Short Anagen Syndrome), dovuta a un ciclo follicolare breve dei capelli, per ridotta durata dell’anagen. Si indica con questo termine la fase iniziale della vita del capello, e che normalmente dura anni (in alcune persone anche sette – otto anni). In base alla durata della fase anagen i capelli saranno più o meno lunghi. La “sindrome dell’anagen breve” è in genere sporadica, comunque esistono casi descritti in più persone della stessa famiglia. I genitori dei bambini che ne sono affetti riferiscono di non dover mai tagliare i capelli ai figli. A parte la lunghezza di soli 6 – 10 cm, per il resto si tratta di capelli senza alcuna alterazione del fusto. Si tratta comunque di una condizione benigna e non si associa a malattie sistemiche, né coinvolge altri organi. La diagnosi differenziale è con la “Sindrome dei capelli facilmente estraibili” o LAHS (Loose Anagen Hair Syndrome), che può essere familiare, con trasmissione dominante o sporadica e può associarsi ad affezioni genetiche quali la sindrome trico-rino-falangea e la sindrome di Noonan. Pertanto, gentile signora, se i genitori si rivolgeranno alla divisione di Dermatologia dell’Ospedale della provincia in cui risiedono, a mio avviso, nel caso di dubbio che si tratti di LAHS, anziché di SAS, metteranno i genitori in contatto o forniranno loro le indicazioni per un eventuale studio genetico, presso la struttura cui sono abituati far afferire chi necessita di accertamenti genetici della sua provincia o regione. Cordiali saluti.

