Capoparto non ancora arrivato: come regolarsi per avere una nuova gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Salve. Ho un bimbo di 21 mesi circa che ancora allatto, specie la notte… ancora non si è presentato il capoparto… vorremmo un’altra gravidanza,

ma, come mi regolo?! Da un mese buono è come se avessi sintomi del ciclo in arrivo ma nulla…grazie!



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

ovviamente non si può regolare in alcun modo. L’unica strategia possibile è avere rapporti liberi: per dare inizio a una gravidanza ne

sono sufficienti due-tre alla settimana. Nel frattempo può essere consigliabile effettuare il test di gravidanza perché dopo il parto può

accadere di concepire anche prima del ritorno delle mestruazioni, cioè è possibile che inizi una gravidanza prima di avere conferma grazie al

capoparto della ripresa dell’attività ovarica. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto