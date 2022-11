Caratteristiche insolite di na perdita in gravidanza

Una domanda di: Rosy

Salve dottoressa, sono alla 21ma settimana + 4 giorni di gravidanza e ho 31 anni. Il mio ginecologo dice che l’utero è chiuso ma io alle volte quando urino mi trovo nella carta igenica tipo un piccolo brillantino rosso! Provo a toccarlo non si sfuma non capisco cosa è e da un mesetto a questa parte che succede! Cosa potrebbe essere ?? Piccoli capillari? Cellule? Sono un pochino tesa da questa storia! Cordiali saluti. Attendo la sua risposta!



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, purtroppo a volte capita che semplicemente per scritto sia davvero complicato potervi aiutare. Direi che la sua richiesta rientra in questa situazione.

Non saprei cosa potrebbero essere le macchie solide rosso rubino che mi descrive.

Si affidi al suo ginecologo e se non dovesse sentirsi tranquilla richieda un secondo parere con un’altra visita.

Cordiali saluti.

