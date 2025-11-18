Cardicor: può provocare aborto?

Una domanda di: Anna Maria

Il 4 novembre ho avuto un aborto ritenuto, ho fatto raschiamento. Girando su internet ho letto che il cardicor potrebbe aver contribuito all'aborto spontaneo. Io ho saputo della mia gravidanza quando già ero di 5 settimane... Il cardicor l'ho sospeso appena ho visto il test positivo, prendevo dosaggio minimo: è possibile che l'aborto spontaneo sia stato causato pure da questo? Attendo risposta, grazie.

