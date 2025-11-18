Cardicor: può provocare aborto?

Una domanda di: Anna Maria
Il 4 novembre ho avuto un aborto ritenuto, ho fatto raschiamento. Girando su internet ho letto che il cardicor potrebbe aver contribuito all'aborto spontaneo. Io ho saputo della mia gravidanza quando già ero di 5 settimane... Il cardicor l'ho sospeso appena ho visto il test positivo, prendevo dosaggio minimo: è possibile che l'aborto spontaneo sia stato causato pure da questo? Attendo risposta, grazie.
Laura Trespidi
No, no, carissima, il cardicor al dosaggio di 1.25 mg si può assumere per l’intera gravidanza. Non è causa di aborto, ma alla peggio di ridotta crescita fetale, quindi stia pure tranquilla. Tenga presente che nella stragrande maggioranza dei casi una gravidanza iniziale si interrompe perché l'embrione presenta sbilanciamenti non compatibili con il suo sviluppo. Cari saluti.
