Cardioaspirina e deltacortene: vanno assunti in gravidanza dopo un precedente aborto?

Una domanda di: Michelle Salve, in presenza del fattore V di Leiden, è necessario prendere la cardio aspirina e il deltacortene 5 per evitare una eventuale minaccia di aborto, posto che in precedenza c'è stato un aborto spontaneo alle prime settimane e non sono presenti altre malattie di alcun tipo? Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

la domanda che mi pone è oggetto di controversie. Per prima cosa, nel caso di un aborto sporadico precedente alla gravidanza in questione, non è indicato alcun trattamento. Secondariamente, dovrei sapere se è portatrice omo o eterozigote del fattore V Leiden. Terzo, bisognerebbe sapere se ha avuto in precedenza episodi di trombosi, mi chiedo infatti come mai abbia fatto questo che non è certo un test di routine. Quarto, sono presenti altre trombofilie? In ogni caso, la letteratura sull'argomento è piuttosto unanime nel non raccomandare alcuna profilassi "anticoagulante" con eparina a basso peso molecolare o basse dosi di aspirina in presenza di un singolo aborto spontaneo. Per quanto riguarda il deltacortene, non viene neppure preso in considerazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto