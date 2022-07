Cardioaspirina: è sicura nel primo trimestre di gravidanza?

Una domanda di: Sabrina

Buongiorno, sono ad inizio gravidanza (5 settimane) e il ginecologo mi ha prescritto la cardioaspirina 100 mg in quanto mesi fa sono risultata

positiva agli ANA con titolo 1>640 e positiva all’anti glicoproteina IgG 36 e IgM negative. Tutti gli altri anticorpi sono negativi.

La mia prima gravidanza è andata a buon fine senza assumere la cardioaspirina ma è pur vero che non so se già all’epoca avessi queste

positività. La mia domanda è se la cardioaspirina sia sicura per il bambino anche nel

primo trimestre.

Ringrazio per la disponibilità.

Cordiali saluti.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sabrina,

gli studi sull’uso di aspirina a basse dosi in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto. Al contrario, quando ci sono dei fattori di rischio per la formazione di coaguli nel sangue questo farmaco può fornire dei benefici anche per il feto, oltre che per la salute della mamma.

Il ginecologo ha ritenuto che anche nel suo caso la terapia farmacologica possa essere utile. Le suggerisco di discutere con lui eventuali dubbi o timori e di seguire le sue indicazioni. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto