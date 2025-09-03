Cardioaspirina: esiste un’alternativa naturale?

Il Ginkgo biloba, da assumere in forma di estratto secco, può essere un'alternativa alla cardioaspirina qualora quest'ultima provocasse importanti effetti avversi.

Una domanda di: Antonio
Vorrei sapere se esiste un qualche rimedio fitoterapico che possa sostituire la cardioaspirina in prevenzione secondaria. Ho avuto un infarto un anno fa, ma il trattamento con cardioaspirina mi provoca forte disturbo gastroesofageo. Esiste un rimedio fitoterapico che possa sostituire con uguale efficacia, la cardioaspirina?

Antonello Sannia
Antonello Sannia

Gentile signor Antonio,
un principio attivo valido per sostituire la cardioaspirina è il Ginkgo biloba, da usare come estratto secco titolato in ginkgoflavonoidi al 24% e ai terpeni totali al 6%. La dose corretta è di 1 capsula o compressa da 120 mg al mattino al risveglio e nel tardo pomeriggio, sempre a stomaco vuoto. Cordiali saluti.

Le domande della settimana

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

