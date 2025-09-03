Una domanda di: Antonio Vorrei sapere se esiste un qualche rimedio fitoterapico che possa sostituire la cardioaspirina in prevenzione secondaria. Ho avuto un infarto un anno fa, ma il trattamento con cardioaspirina mi provoca forte disturbo gastroesofageo. Esiste un rimedio fitoterapico che possa sostituire con uguale efficacia, la cardioaspirina?



Gentile signor Antonio,

un principio attivo valido per sostituire la cardioaspirina è il Ginkgo biloba, da usare come estratto secco titolato in ginkgoflavonoidi al 24% e ai terpeni totali al 6%. La dose corretta è di 1 capsula o compressa da 120 mg al mattino al risveglio e nel tardo pomeriggio, sempre a stomaco vuoto. Cordiali saluti.



