Cardioaspirina in gravidanza: sì o no?

Una domanda di: Carlotta

Sono alla settima settimana di gravidanza, ho avuto già due gravidanza a termine senza complicazioni e due aborti uno a 8 e uno a 13 settimane (con responso della villocentesi cariotico normale). Per indagare ho fatto gli esami del pannello della trombofilia e ho riscontrato: una mutazione polimorfismo PAI-1 4G/4G Una mutazione MTHFR C677T. Una mutazione eterozigosi del betafibrinogeno polimorfismo -455G/A. La ginecologa crede di dovermi dare la cardioaspirina ma l’angiologa non si esprime al riguardo!

Sto aspettando un terzo parere ma sono molto preoccupata che possa avvenire un altro aborto. La ringrazio molto per i consigli.

