Cardioaspirina in gravidanza: sospenderla o no in 23ma settimana?

Una domanda di: Zuzu

Salve, prendo la cardioaspirina da prima della 12 settimana per prevenzione in quanto ho avuto un aborto ritenuto in precedenza. Ad oggi sono alla 23 settimana e presento male alle gambe e molti lividi, la mia ginecologa mi consiglia di sospenderla. Ho un po’ di paura nel sospenderla in quanto molti consigliano di prenderla fino a due settimane dalla data presunta del parto. Secondo lei è consigliabile sospenderla già da ora che sono alla 23 settimana?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

la cardioaspirina è obbligatoria in presenza di anticorpi antifosfolipidi, che non so se ha testato. Se la assume solo a scopo preventivo avendo avuto un aborto, senza una diagnosi precisa, e presenta dei sintomi come la comparsa di lividi, conviene sospenderla. Con cordialità.

