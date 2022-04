Cardioaspirina in gravidanza: succede qualcosa se si sospende?

Una domanda di: Erika

Chiedo il vostro parere su una questione che mi impensierisce molto.

Dall’inizio della gravidanza sto assumendo cardioaspirina a titolo precauzionale, in quanto la precedente gravidanza che ho avuto è terminata in aborto alla decima settimana (era un gemellare, partita male sin dall’inizio, un embrione assente, l’altro sempre troppo piccolo), adesso (che sono alla 36esima settimana) mi è stato detto di sospendere la cardioaspirina alla 37esima settimana senza sostituirla con nulla. Leggo di trombi placentari o al cordone nelle ultime settimane ed ho paura che sospendendo il farmaco posso succedere qualcosa. Faccio presente di non aver mai fatto esami di trombofilia. Mi dite per favore la vostra opinione?

Ringrazio in anticipo.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, credo che l'assunzione di cardioaspirina non sia stata necessaria fin dall'inizio, quindi non mi preoccuperei del fatto di sospenderla. Cordialmente.