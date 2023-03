Cardioaspirina sospesa in 17ma settimana: è corretto?

Una domanda di: Francesca

Sono alla 17 settimana di gravidanza e tutto sembra andare bene, dopo tre gravidanze concluse in aborti spontanei tra la settimana e l’ottava settimana. Ho la mutazione in omozigosi dei geni MTHFR , HLAg ed emocromatosi. Sin dal positivo ho assunto deltacortene da 5 mg, cardioaspirina, inixha 4000 e due ovuli di progesterone. Ora il medico mi ha sospeso tutto tranne l’eparina. Ciò mi dà molta ansia per paura che possa succedere qualcosa soprattutto per la sospensione della cardioaspirina. Sono coperta da eventuali eventi trombotici solo dall’eparina? Perché si sospende tutto a 16/17 settimane? Grazie per le delucidazioni che potete darmi. Cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno signora, in genere l'eparina e la cardioaspirina possono essere due alternative. Io personalmente amo dare la cardioaspirina fino alla 35-36° settimana, anche perché previene l'ipertensione in gravidanza. Il resto è giusto toglierlo. Posto questo, non posso certo essere io a modificare la sua terapia, che spetta al curante, che ben conosce la situazione della prorpia paziente, prescrivere. Con cordialità.