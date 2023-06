Cardirene: è pericoloso in gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno,

vi scrivo in merito ad un dubbio relativo all’assunzione durante la gravidanza di Cardirene 160 mg.

Sono a 12+2 giorni di gravidanza e settimana scorsa ho effettuato translucenza e test per identificare rischio preeclampsia: prima delle 34

rischio 1:30, prima delle 37 rischio 1:13, restrizione crescita fetale prima delle 37 1:56. Il ginecologo mi ha indicato assunzione Cardirene fino alla

36 sett, ma ho paura (leggendo il bugiardino del farmaco) che questo possa nuocere al feto/bimbo.

Lei cosa mi consiglia?

Grazie mille!





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Francesca,

gli studi sull’uso in gravidanza di aspirina a basso dosaggio (Cardirene) come farmaco antiaggregante non documentano un aumento dei rischi per il feto.

Al contrario, in alcuni casi (per esempio quando c’è un aumento dell’aggregazione delle piastrine) l’aspirina a basse dosi riduce i rischi per lo sviluppo del feto.

Da quando mi sembra di capire dalla sua richiesta il ginecologo ritiene che lei abbia un rischio aumentato di sviluppare preclampsia e di ritardo nella crescita intrauterina e l’aspirina a basse dosi è utile nella prevenzione di queste due patologie. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto