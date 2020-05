Carenza di vitamine in gravidanza

Una domanda di: Sara

Sono a 32 settimane di gravidanza. Al controllo ematico hanno trovato carenza di vitamine mi hanno quindi prescritto una cura di 10 giorni con b12 e folina. Dopo i 10 giorni di cura hanno rifatto le analisi per vedere i valori, che erano migliorati. Mi hanno quindi detto di continuare con multivitamico. Dalle analisi all’inizio del multivitamico sono passati 4 giorni. Rischio di essere di nuovo in carenza?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

è alquanto improbabile che l’intervallo di 4 giorni trascorso dalle analisi all’inizio dell’assunzione dell’integratore multivitaminico abbia potuto causare una carenza vitaminica in grado di comportare dei rischi per la sua salute e per quella del bimbo/della bimba.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

