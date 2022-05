Carie e ricerca della gravidanza

Una domanda di: Sara

Io e mio marito stiamo cercando una gravidanza, ma al controllo il dentista mi ha detto che devo togliere un dente del giudizio perché cariato. Meglio sospendere la ricerca della gravidanza? Dovessi esserlo già ci sono problemi per il bambino se ho una carie?



Cara, la gravidanza non è una controindicazione alle cure odontoiatriche se non in pochi casi. Durante il primo trimestre è prudente non fare interventi chirurgici importanti e se necessario è bene che le indagini radiografiche vengano fatte con le protezioni adeguate. Quindi nel suo caso bisogna valutare la presenza della sua lesione e programmare la cura restaurativa il prima possibile per non farla estendere. Utile è anche fare una verifica delle sue condizioni di igiene orale, magari sottoponendosi ad una seduta di prevenzione. La gravidanza infatti aumenta il rischio di gengivite se la nostra igiene orale non è adeguata. Cordiali saluti.

