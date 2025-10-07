Carne tenuta fuori dal frigo: può essere contaminata da batteri?

Una domanda di: Lucia

Sono alla 21 settimana di gravidanza, sabato ho cucinato il goulash con carne e verdure fresche, bene lavate, dopo aver mangiato ho dimenticato di conservarlo in frigo, è stato tutta la notte fuori nella casseruola con coperchio, le superfici erano pulite e disinfettate e in casa non ho una temperatura maggiore di 20 gradi. Il giorno dopo al mattino l’ho trasferito in frigo e poi a pranzo l’ho riscaldato nel friggitrice ad aria ma la temperatura non superava i 63 gradi. Dopo averlo mangiato mi è assalito il dubbio della Listeria…

Pensa che nel mio caso io abbia potuto contrarla? Grazie in anticipo.

