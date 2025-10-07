Carne tenuta fuori dal frigo: può essere contaminata da batteri?

Una domanda di: Lucia
Sono alla 21 settimana di gravidanza, sabato ho cucinato il goulash con carne e verdure fresche, bene lavate, dopo aver mangiato ho dimenticato di conservarlo in frigo, è stato tutta la notte fuori nella casseruola con coperchio, le superfici erano pulite e disinfettate e in casa non ho una temperatura maggiore di 20 gradi. Il giorno dopo al mattino l’ho trasferito in frigo e poi a pranzo l’ho riscaldato nel friggitrice ad aria ma la temperatura non superava i 63 gradi. Dopo averlo mangiato mi è assalito il dubbio della Listeria…
Pensa che nel mio caso io abbia potuto contrarla? Grazie in anticipo.
Fabrizio Pregliasco
Gentile signora,
la carne anche se cotta deve essere conservata in frigorifero (per non più di massimo 3-4 giorni) perché altrimenti può diventare terreno per la proliferazione di batteri, listeria inclusa e altri. Detto questo non posso fare ipotesi di alcun tipo: se dovesse manifestare sintomi, come per esempio nausea e malessere generale, contatti subito il suo medico per decidere con lui il da farsi. In generale, soprattutto in gravidanza è sempre meglio evitare comportamenti che si sanno a rischio. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto