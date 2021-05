Cartone della pizza ingerito accidentalmente

Una domanda di: Viviana

Sono alla 33esima settimana di gravidanza e l’altra sera ho mangiato una pizza margherita da asporto direttamente dal cartone.

Ultimamente in gravidanza evito di mangiare cibi con le mani per via della toxoplasmosi o altre patologie etc., quindi ho tagliato la pizza direttamente nel cartone e fatto piccoli bocconi. Purtroppo con il pomodoro che colava il cartone si è inumidito, e continuando a tagliare la pizza mi sono accorta alla fine che mancavano alcuni pezzi di i cui uno lo ho sentito incastrarsi tra i denti. Qualora io lo avessi ingerito c è qualche rischio? Preciso che sono cartoni certificati in quanto sul retro c’era il simbolo di forchetta e vetro e conformità europea. Tutta via sono sicuri oltre che dal punto di vista chimico anche sul piano microbiologico? Ossia non sono potenziale veicolo di batteri/protozoi pericolosi in gravidanza? Grazie infinite a chi mi risponderà.



Gianni Bona Gianni Bona Cara signora,

può stare assolutamente tranquilla. Anche qualora avesse ingerito un frammento di cartone non ci sarebbero problemi di sorta sia perché è destinato a scopi alimentari sia in quanto il calore della pizza ha di sicuro eliminato ogni eventuale contaminazione. Con cordialità.