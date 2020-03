Casa umida con muffa: ci sono rischi in gravidanza?

Una domanda di: Rebecca

Sono a 23 settimane di gravidanza e vivo in una casa molto umida, con muffa sui muri soprattutto in camera. Ci potrebbero essere problemi per il bambino o per la gravidanza? Grazie.



Gentile signora,

la muffa si sviluppa in ambienti poco areati che, di conseguenza, non possono essere definiti salubri. La sua presenza può essere causa di allergie, tuttavia se lei sta bene, cioè non ha sintomi correlabili alla condione no proprio felice dell’ambiente, non credo ci siano problemi per il bambino in utero. E’ vero però che alla nascita meglio sarebbe non metterlo nella stanza incriminata e, più in generale, in vista del suo arrivo sarebbe bene provvedere a risolvere la situazione, grazie alla ventilazione dell’ambiente e ad altre misure di “bonifica”, come verniciatura apposite antimuffa, pannelli isolanti, sistemi di aerazione forzata.

Comunque in casa si dovrebbe avere una percentuale di umidità del 50% (40-60). Cn cordialità.

