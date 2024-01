Acido ursodesossicolico assunto subito dopo il concepimento: ci sono rischi?

Una domanda di: Erica

Salve Dottore,

volevo chiedere se l’acido Deursil usato fino a 12 giorni dopo il concepimento provoca dei danni al feto? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Erica,

i dati disponibili sull’uso di acido ursodesossicolico (Deursil) in gravidanza non documentano un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

Nel suo caso, i rischi sono ancor più improbabili dal momento che l’assunzione è avvenuta in un momento molto precoce della gravidanza, prima dell’inizio della formazione degli organi embrionali. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

