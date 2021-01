C’è rischio di gravidanza in menopausa?

Una domanda di: Rita

Buongiorno Dottoressa, vorrei la spiegazione per qualcosa di strano che mi è capitato. Ieri mattina mi sono alzata come al solito ho fatto i miei lavori quando ad un certo punto ho sentito dei dolori all’addome proprio verso il basso all’ altezza dell’ovaio. Da 4 anni non ho più il ciclo però sto assumendo delle pastiglie di fitoestorgnei che da quello che ho capito stimolano le ovaie, ma la cosa strana è che dopo un po’ il dolore mi ha procurato una specie di affannetto con piccole sudorazioni. Era un dolore un po’ sordo, non proprio un mal di pancia vero e proprio, ed è andato avanti un bel po’, poi è cessato. Chiedo se potrebbero essere i fitoestrogeni ad avere questo effetto o se potrei avere avuto una piccola ovulazione. Siccome vivo con il mio compagno posso avere rapporti

liberi? O posso ancora rischiare una gravidanza? E quel dolore da

cosa può essere derivato? La ringrazio e la saluto cordialmente.



Gentile signora, non mi scrive quanti anni ha e questo è un dato estremamente importante quando si parla di fertilità. Non mi dice neppure quanti fitoestrogeni assume e quando le sono stati prescritti, mentre afferma di essere in menopausa, condizione che per sua caratteristica implica l’impossibilità di dare inizio a una gravidanza in quanto comporta la definitiva cessazione dell’attività delle ovaie. Da quello che mi dice intuisco che non abbia fatto una visita ginecologica da tempo: il mio consiglio è di effettuarla al più presto, comprensiva di controllo ecografico, utile per valutare la condizione delle ovaie e di pap test, per escludere alterazioni del collo dell’utero. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

