C’è un modo per avere figli gemelli?

Una domanda di: Ambra

Dottore, vorrei farle una domanda. Sto cercando una gravidanza e

vorrei sapere se esiste un metodo per favorire una gravidanza

gemellare. Grazie e cordiali saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

non esistono modalità per favorire una gravidanza gemellare, se non una induzione dell’ovulazione multipla, che però non permette di stabilire il numero di gemelli. Sicuramente però la specie umana si è evoluta in modo da produrre un cucciolo per volta, e i gemelli sono errori, gravati da rischi molto più alti sia per i feti che per la madre. Non a caso la gravidanza gemellare rientra tra quelle a rischio. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto