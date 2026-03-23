C’è un test prenatale per verificare la paternità?

Dottoressa Cristiana De Petris A cura di Cristiana De Petris - Dottoressa specialista in Farmacia Pubblicato il 23/03/2026 Aggiornato il 23/03/2026

Esiste un test prenatale che si effettua sul sangue della madre che permette di identificare il padre del bambino. Per l'esame, serve comunque anche un campione di sangue di uno dei due presunti padri.

Una domanda di: Veronica
Con il Vera Test si può sapere la paternità?

Cristiana De Petris
Cristiana De Petris

Gentile Veronica,
no, con il Vera Test non si può conoscere la paternità. Per conoscere la paternità in epoca prenatale, si effettua il PATERNIPT. Un test di paternità prenatale non invasivo. L'esame avviene tramite prelievo ematico sulla gestante, sul cui sangue si va poi a estrarre il dna fetale circolante. Serve ovviamente effettuare anche il prelievo ematico su uno dei due presunti padri. Il risultato viene inviato dopo circa 5-10 giorni. Con cordialità.

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