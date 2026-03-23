C’è un test prenatale per verificare la paternità?

Una domanda di: Veronica
Con il Vera Test si può sapere la paternità?
Cristiana De Petris
Gentile Veronica,
no, con il Vera Test non si può conoscere la paternità. Per conoscere la paternità in epoca prenatale, si effettua il PATERNIPT. Un test di paternità prenatale non invasivo. L'esame avviene tramite prelievo ematico sulla gestante, sul cui sangue si va poi a estrarre il dna fetale circolante. Serve ovviamente effettuare anche il prelievo ematico su uno dei due presunti padri. Il risultato viene inviato dopo circa 5-10 giorni. Con cordialità.
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