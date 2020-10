C’è una cura naturale contro l’aria nella pancia?

Una domanda di: Veronica

Capisco che non è facile “azzeccare” una cura per il colon irritabile, ma al momento cosa posso assumere di naturale, tenendo conto che sono incinta, per alleviare il sintomo fastidioso di tutta questa aria nella pancia che si muove ma non esce?

Perché diminuire pane, pizze, pasta, che favoriscono il problema, mi viene difficile perché ne mangio già pochissimi. Cosa osso fare? Grazie ancora.





Antonello Sannia Antonello Sannia

Gentile signora,

per il problema dell’aria nella pancia in gravidanza suggerisco questa cura fitoterapica: finocchio estratto secco titolato in essenza min. 2% in capsule o compresse da circa 250 mg ciascuna, da prendere alla dose di 2 capsule durante il pranzo e 2 capsule durante la cena. La cura può essere continuata anche per parecchi mesi in quanto non tossica per la madre e per il bambino.

Cordiali saluti.



