Cefalea in gravidanza: si può usare il Laroxyl?

Una domanda di: Annalisa

Sono alla 12 settimana di gravidanza. Da un mese ho cefalea quotidiana, contro la quale ogni giorno sto prendendo Tachipirina, ma non fa molto. In passato sono stata curata con Laroxyl.

La mia domanda è posso utilizzare Laroxyl ? Il mio ginecologo non vuole ma io così sto male. Può fare danni al bambino?

Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno a lei signora, le confermo che in gravidanza in realtà il Laroxyl è compatibile per prevenire gli attacchi di cefalea, a patto di non superare le dieci gocce al giorno di dosaggio. In caso gli attacchi di emicrania insorgano nonostante la suddetta terapia, anche i triptani sono compatibili (ad esempio Sumatriptan o Rizatriptan). Speriamo non ce ne sia bisogno!

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



