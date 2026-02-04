Cefalosporine: sono pericolose in gravidanza?

L'assunzione di antibiotici della classe delle cefalosporine non espone a rischi per il feto.

Una domanda di: Federica
Buongiorno,
ho preso cefixoral sotto prescrizione medica al 5° mese di gravidanza per la presenza di escherichia coli in un tampone vaginale, le chiede se ciò può aver causato danni al feto.
Grazie molte.

Antonio Clavenna
Gentile Federica,
gli studi disponibili sull'uso in gravidanza delle cefalosporine (classe di antibiotici a cui appartiene la cefixima-cefixoral) non documentano un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. Non ci sono, quindi, particolari motivi di preoccupazione per la terapia effettuata. Cordiali saluti.

