Cefixima nel periodo preconcezionale: ci sono rischi?

Le cefalosporine assunte nel periodo del concepimento (e nel primo trimestre di gravidanza) non espongono il bambino a rischi malformativi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Silvia, gli studi disponibili sull’uso di cefixima (Cefixoral) e in generale degli antibiotici della classe delle cefalosporine nel I trimestre di gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni. Nel suo caso, l’esposizione sarebbe avvenuta in un periodo molto precoce della gravidanza, prima della formazione degli organi embrionali e questo renderebbe ancor più improbabile la possibilità di malformazioni. Cordiali saluti.

Una domanda di: Silvia Salve, mercoledì ho iniziato a prendere cefixoral per un otite e lo devo prendere fino a domenica, ieri ho avuto rapporti non protetti in quanto stiamo cercando una gravidanza, se poi dovessi scoprire di essere incinta ci potrebbero essere dei problemi avendo preso nel periodo del concepimento il cefixoral? Grazie.

