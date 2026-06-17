Cefuroxima (Oraxim): cosa succede se la quantità prescritta è superiore al suggerito?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 17/06/2026 Aggiornato il 17/06/2026

Una piccola dose in più di antibiotico, rispetto a quanto indicato, non risulta realmente tossica per il bambino, per cui non lo espone a particolari rischi.

Una domanda di: Valentina
A mio figlio di 21,3 chili la pediatra ha prescritto 30 mg/ kg/ die di Oraxim da dividere in due somministrazioni, per un totale di 640 mg al giorno. Ora, seppur da linee guida so che per otite il dosaggio al chilo è 30 mg, ho letto che nei bambini non si deve in ogni caso mai superare i 500 mg totali giornalieri. Mio figlio li supera abbondantemente (640 mg al giorno totali), questo può essere un problema? Può essere stato dannoso/tossico per il bambino aver assunto questa dose? Se dovesse riaccadere che deve prendere Oraxim, come mi devo comportare, che dose non devo superare? Inoltre volevo chiedere: ho un'altra bambina di 35 chili, posso usare ancora sospensione orale di amoxicillina (Amoxina) essendo sotto i 40 chili, è corretto? In questo caso la dose massima da non superare è come per l' adulto 3 grammi? Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

La dose eccedente di cefuroxima che ha segnalato è al di sotto dei valori "tossici" importanti da sovradosaggio. In genere i disturbi possibili sono relativi a problemi gastrointestinali (nausea, diarrea), meno a disturbi di ipereccitazione nervosa o alterazioni del sonno. La problematica del dosaggio pro kg sorge quando il bambino incomincia a pesare sui 30 -35 kg, situazione che implica più attenzione ai dosaggi perché gli stessi farmaci in sospensione cominciano ad essere troppo abbondanti da somministrare: la soluzione spesso è quella di usare, quando possibile, confezioni per adulti, adeguando le compresse al peso, senza però superare la dose consigliata per un adulto. Comunque il pediatra può variare le dosi in base anche alla tipologia di infezione che lei non specifica. Le consiglio dunque di confrontarsi con la sua pediatra di libera scelta e di attenersi alle sue indicazioni. Cari saluti.

tra antibiotici e vaccini c'è un legame

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