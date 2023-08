Cerazette e sanguinamento

Una domanda di: Antonella

Salve, ho 49 anni e da 4 anni sto assumendo Cerazette per un utero fibromatoso che mi provocava mestruazioni abbondanti.

In questo periodo in modo sporadico ho avuto episodi di spotting ma stamattina all’improvviso è uscito sangue vivo, con un po’ di fastidio nel basso addome.

Gentilmente mi potrebbe dire che cos’è?

Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Antonella,

la pillola Cerazette può provocare perdite tra un ciclo e l’altro, il cosiddetto spotting.

Ma se sono state molto abbondanti, non è una conseguenza tipica della pillola Cerazette.

Se ha già fatto una ecografia prima di assumerla, e quindi l’anatomia uterina è in ordine, forse non è la pillola che fa per lei.

