Cerchiaggio: è normale sentire il filo?

Una domanda di: Petronela Salve. Cinque giorni fa ho fatto il cerchiaggio a 15 settimane di gravidanza per incompetenza cervicale. Non ho perdite ma lievi dolori però inserendo un ovulo ho sentito al tatto il filo di sutura e non sono andata in profondità ma appena. Sono preoccupata e volevo andare in pronto soccorso. Il controllo lo avrò fra nove giorni: è normale? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Petronela,

la benderella di mersilene, un estruso sintetico che si usa per i cerchiaggi, ha l'aspetto e lo spessore di un elastico per indumenti intimi.

È molto rigido al tatto e quello che lei sente è il filo di nylon, che si passa tra le due orecchie del nodo del cerchiaggio per poterlo individuare e metterlo in trazione quando è necessario rimuoverlo. Non vedo quindi necessità di un controllo immediato perché a me il quadro sembra di normalità, ma nelle mie pazienti consiglio sempre un controllo clinico, quindi sarebbe anche il suo caso, dove vi è preoccupazione. Una buona gravidanza nasce non solo da una assistenza tecnica irreprensibile, ma anche da una rassicurazione costante della paziente che tutto è sotto controllo e sta evolvendo in maniera favorevole. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto