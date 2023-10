Cerchiaggio: lo dovrei fare o no?

Una domanda di: Luana

Il mio ultimo parto è stato molto complicato e da lì è stato danneggiato il collo dell’utero e i medici mi avevano detto che da lì non avrei potuto avere più figli. Io realmente non avevo più pensato ad avere altri figli perché avevo già tre bambini ma dopo 8 anni sono rimasta incita del mio quarto bambino, sono arrivata alla 14 esima settimana di gravidanza e ho avuto un aborto spontaneo, prima di perdere il bambino già dalla prima visita ho spiegato il mio problema alla ginecologa ma lei mi diceva che non vedeva malformazioni e che era tutto a posto poi capitavano spesso perdite di sangue e andavo spesso a fare i controlli ma dicevano sempre le stesse cose che non vedevano niente che non andava ma poi arrivata alla 14 settimana la sera alle 21:00 sono andata in ospedale perché avevo perdite di sangue, il bambino muoveva ancora le sue manine, e loro continuavano a dirmi le stesse cose (signora non capiamo da dove arriva il sangue il bambino sta bene) mi hanno mandato a casa e la stessa sera alle 4 di notte ho perso il mio bambino a casa. Sono stata malissimo non c’è stato nessuno che mi ha saputo aiutare a salvare il mio piccolo. Ora a distanza di 4 anni sono incinta ed è iniziata alla stessa maniera con le perdite di sangue e la mia dottoressa continua a dirmi le stesse cose. Ho contatto un ostetrica in Sicilia e lei mi ha aiutata dicendo di prendere il progesterone mattina e sera e già due settimane che non ho più perdite di sangue, poi mi ha consigliato che per mandare avanti la gravidanza dovrei mettere il cerchiaggio ma la mia dottoressa qui mi dice che ancora è presto per capirlo. Ora ho letto nel vostro sito che quando si ha il collo dell’utero accorciato si è a rischio di aborto al secondo trimestre di gravidanza. Ora per favore chiedo l’aiuto di qualcuno che mi possa aiutare cosa mi consiglia di fare, non voglio perdere anche questo bambino.



Gentile signora, il suo problema mi pare un po’ complesso e con le informazioni che ci dà non è facile risponderle. Prima cosa: qual é il problema del collo dell’utero? Ovvero, un cerchiaggio sarebbe utile oppure no? Il cerchiaggio potrebbe essere utile nel caso il collo dell’utero fosse “corto” per qualche motivo. Ma dovrebbe essere fatto non prima di 12 settimane, quindi la sua ginecologa ha ragione a dirle che “è presto”. E ancora, non ci dice la sua età e questo è un dato importantissimo per capire la causa di un aborto. Senza queste informazioni, magari corredate da una lettera di dimissione del parto precedente, non so come aiutarla.

