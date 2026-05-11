Cerchiaggio preventivo: si deve stare sempre a letto?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/05/2026 Aggiornato il 11/05/2026

Nei primi giorni successivi all'intervento di cerchiaggio è possibile che venga raccomandato il riposo, dopodiché si possono riprendere le normali attività quotidiane, evitando comunque ogni eccesso per quanto riguarda l'impegno fisico.

Una domanda di: Maria
La settimana prossima dovrò fare un cerchiaggio preventivo in 14^ settimana poiché la scorsa gravidanza ho rotto le membrane a 20 settimane quindi per scongiurare un altro parto prematuro il medico ha deciso di optare per il cerchiaggio. Quello che mi chiedo è se posso dopo un po' cominciare a fare seppur in modo leggere attività quotidiane o dovrò stare allettata fino a rimozione? Lui mi ha detto riposo assoluto fino alla 24^ settimana almeno.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
certamente il cerchiaggio cervicale è un intervento delicato in seguito al quale sarà necessario stare a riposo assoluto alcuni giorni (ma il suo ginecologo al riguardo le darà le indicazioni che ritiene opportune).
Tuttavia occorre ricordare che nel suo caso si tratta di cerchiaggio preventivo e quindi immagino che il suo collo uterino sia prima che dopo l'intervento sarà di una lunghezza adeguata e non raccorciato. Se quindi l'intervento va a buon fine, sarà possibile avere una vita normale senza affrontare gli sforzi fisici, la stazione eretta prolungata (nel senso di stare in piedi ferma) mentre è possibile fare qualche camminata all'aria aperta, naturalmente con ritmo molto disteso. Sono da evitare la stipsi (anche dover spingere per andare in bagno non aiuta e purtroppo l'allettamento solitamente rallenta ulteriormente il transito intestinale, andando a sommarsi all'effetto del progesterone), i rapporti sessuali (per quelli in effetti sarebbe prudente attendere anche la 28^ settimana a mio avviso, sempre che le condizioni ostetriche lo permettano), i film comici (anche ridere troppo può far contrarre la pancia...mi permetta di sdrammatizzare). Immagino tutta la sua apprensione, anche tenendo conto della sua drammatica esperienza pregressa. La invito ad essere fiduciosa che invece questa volta tutto andrà per il meglio: in gravidanza la mente materna ha un potere speciale sul resto del corpo pertanto conviene essere ottimisti come recita il proverbio: cuor contento il Ciel lo aiuta. La saluto e rimango a disposizione, se vuole tenermi informata di come procede mi fa piacere, intanto faccio il tifo per voi! Cordialmente.

donna dal medico per il cerchiaggio

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Cerchiaggio preventivo: si deve stare sempre a letto?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nei primi giorni successivi all'intervento di cerchiaggio è possibile che venga raccomandato il riposo, dopodiché si possono riprendere le normali attività quotidiane, evitando comunque ogni eccesso per quanto riguarda l'impegno fisico.   »

Larva inghiottita con la marmellata: ci sono rischi per la gravidanza?

11/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le larve che possono essere presenti nella marmellata non sono velenose quindi la loro assunzione accidentale (per quanto possa essere poco piacevole dal punto di vista psicologico) non espone a rischi.   »

Paroxetina in gravidanza: può danneggiare il bambino?

06/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La paroxetina va senza dubbio assunta in gravidanza, se ve ne è indicazione, visto che aiuta a controllare il disturbo dell'umore da cui è interessata la futura mamma senza causare danni al feto.  »

40 anni e non rimango incinta dopo due mesi di tentativi: devo preoccuparmi?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In età matura, le probabilità di concepire per ciclo mestruale sono piuttosto basse, quindi non stupisce che dopo appena due mesi di tentativi la gravidanza non sia ancora iniziata. E questo vale anche in caso di riserva ovarica ancora soddisfacente.   »

Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

05/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Castagna

Poiché gli spermatozoi X sono più lenti, è possibile (!) che un rapporto sessuale affrontato uno-due giorni prima dell'ovulazione porti al concepimento di una femminuccia. Ma di questo non vi è alcuna certezza.   »

Megavescica del feto alla 13^ settimana di gravidanza: cosa aspettarsi?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

La megavescica individuata nel feto è un segno ecografico prenatale che può sottendere un ampio spettro di cause e di conseguenze. La situazione va dunque tenuta monitorata tramite controlli ecografici seriati.   »

Cardioaspirina in gravidanza: sì o no?

04/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Ci sono dei casi in cui piccole dosi di aspirina possono favorire il buon proseguimento di una gravidanza: se il ginecologo curante la prescrive è più che opportuno dargli ascolto.   »

24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

28/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

In caso di mancata assunzione del contraccettivo orale per più di 12 ore dall'ora consueta, è opportuno saltare l'intervallo tra una confezione e l'altra, dopo aver comunque assunto, anche se in ritardo, la pillola dimenticata.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 