Cerchiaggio preventivo: si deve stare sempre a letto?

Una domanda di: Maria La settimana prossima dovrò fare un cerchiaggio preventivo in 14^ settimana poiché la scorsa gravidanza ho rotto le membrane a 20 settimane quindi per scongiurare un altro parto prematuro il medico ha deciso di optare per il cerchiaggio. Quello che mi chiedo è se posso dopo un po' cominciare a fare seppur in modo leggere attività quotidiane o dovrò stare allettata fino a rimozione? Lui mi ha detto riposo assoluto fino alla 24^ settimana almeno.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

certamente il cerchiaggio cervicale è un intervento delicato in seguito al quale sarà necessario stare a riposo assoluto alcuni giorni (ma il suo ginecologo al riguardo le darà le indicazioni che ritiene opportune).

Tuttavia occorre ricordare che nel suo caso si tratta di cerchiaggio preventivo e quindi immagino che il suo collo uterino sia prima che dopo l'intervento sarà di una lunghezza adeguata e non raccorciato. Se quindi l'intervento va a buon fine, sarà possibile avere una vita normale senza affrontare gli sforzi fisici, la stazione eretta prolungata (nel senso di stare in piedi ferma) mentre è possibile fare qualche camminata all'aria aperta, naturalmente con ritmo molto disteso. Sono da evitare la stipsi (anche dover spingere per andare in bagno non aiuta e purtroppo l'allettamento solitamente rallenta ulteriormente il transito intestinale, andando a sommarsi all'effetto del progesterone), i rapporti sessuali (per quelli in effetti sarebbe prudente attendere anche la 28^ settimana a mio avviso, sempre che le condizioni ostetriche lo permettano), i film comici (anche ridere troppo può far contrarre la pancia...mi permetta di sdrammatizzare). Immagino tutta la sua apprensione, anche tenendo conto della sua drammatica esperienza pregressa. La invito ad essere fiduciosa che invece questa volta tutto andrà per il meglio: in gravidanza la mente materna ha un potere speciale sul resto del corpo pertanto conviene essere ottimisti come recita il proverbio: cuor contento il Ciel lo aiuta. La saluto e rimango a disposizione, se vuole tenermi informata di come procede mi fa piacere, intanto faccio il tifo per voi! Cordialmente.



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