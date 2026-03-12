Cervice accorciata: cosa fare?

In caso di cervice accorciata, il ginecologo curante può prendere in considerazione il cerchiaggio. Comunque, il riposo stretto a letto oltre a non servire può esporre a rischi.

Una domanda di: Miryam
Lunedì dopo aver avuto una visita di controllo il ginecologo ha riscontrato cervice di 24,4mm e funneling presente, ero di 23 settimane + 2 giorni, oggi sono di 23 settimane + 6 giorni, ho preso progesterone progeffik 200 mattina e sera e antibiotico macladin 500, con una capsula al giorno di fermenti lattici e previmag mattina e sera, oltre ovviamente riposo a letto, mi alzo solo per andare al bagno e una doccia ogni due giorni e per mangiare. Ogni tanto mi è successo di avere pancia molto dura e leggermente tesa, ma zero dolori e non so dire sinceramente se fossero contrazioni o solo una posizione che sto assumendo con due cuscini sotto la testa e il cuscino della gravidanza sotto le gambe.
Ogni tanto mi capita anche quando mi alzo per andare in bagno di avere un po' di peso sul pube e inoltre dopo mangiato è capitato di avere un leggero peso sull’osso pubico.
Pareri e consigli? Grazie anticipatamente.

Gentile signora,
non resta che vedere come procedono le cose, purtroppo altro non si può fare. Il suo ginecologo potrebbe prendere in considerazione l'effettuazione di un cerchiaggio cervicale. L'unico consiglio reale che le do è quello di non stare a riposo stretto, cioè di non stare a letto tutto il giorno. Alzarsi e fare brevi passeggiate fa bene, per contro in gravidanza il riposo non serve a nulla e aumenta il rischio di una trombosi venosa. Cari saluti.

