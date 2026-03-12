Cervice accorciata: cosa fare?

Una domanda di: Miryam

Lunedì dopo aver avuto una visita di controllo il ginecologo ha riscontrato cervice di 24,4mm e funneling presente, ero di 23 settimane + 2 giorni, oggi sono di 23 settimane + 6 giorni, ho preso progesterone progeffik 200 mattina e sera e antibiotico macladin 500, con una capsula al giorno di fermenti lattici e previmag mattina e sera, oltre ovviamente riposo a letto, mi alzo solo per andare al bagno e una doccia ogni due giorni e per mangiare. Ogni tanto mi è successo di avere pancia molto dura e leggermente tesa, ma zero dolori e non so dire sinceramente se fossero contrazioni o solo una posizione che sto assumendo con due cuscini sotto la testa e il cuscino della gravidanza sotto le gambe.

Ogni tanto mi capita anche quando mi alzo per andare in bagno di avere un po' di peso sul pube e inoltre dopo mangiato è capitato di avere un leggero peso sull’osso pubico.

Pareri e consigli? Grazie anticipatamente.



