Cervice accorciata in 29ma settimana: che fare?

Una domanda di: Filippo

Buongiorno Dottore, le identifico la situazione della mia compagna.

Il 20 Aprile abbiamo fatto una visita ed è stata trovata una cervice lunga 2,2 cm con funneling a V. Il ginecologo ci ha prescritto progesterone da 200 ma ha detto di condurre una vita normale (siamo andati in giro, passeggiate, uscite fuori, rapporti sessuali). Il 20 Maggio, a 29 settimane, abbiamo rifatto la visita e la cervice era lunga 6 mm, la mia compagna è stata ricoverata per tenerla in osservazione e ha fatto le punture di bentalan per la respirazione polmonare del piccolo. Nessun tracciato dava segni di contrazioni, tampone vaginale e analisi tutto ok, quindi è stata dimessa.

Adesso è a casa sul divano/letto a riposo facendo passare più tempo possibile. Cosa possiamo fare? Dobbiamo solo sperare? Inoltre è giusto pensare che abbiamo sottovalutato la cosa e il medico è stato troppo superficiale?



Augusto Enrico Semprini

Caro Filippo,

la condotta clinica è stata, a mio avviso, impeccabile. È stato preparato il bambino nel caso si rompesse il sacco o si innescasse un travaglio e non vi sono farmaci di provata utilità in queste situazioni.

Si può pensare a una debolezza strutturale del collo dell’utero che in una successiva gravidanza può essere rinforzata da un cerchiaggio.

In alcuni casi il medico può ricorrere a cerchiaggio anche in questa fase di gravidanza.

Le informazioni che l’ecografia fornisce sono importanti ma non sono tutto perché la valutazione digitale del collo dell’utero durante la visita ostetrica può fornire informazioni molto rilevanti per prognosticare il prosieguo della gravidanza.

Per fortuna questo problema si presenta in epoca tardiva quindi il bambino è già grande e maturo ma spesso le cervici fanno così ma poi le gravidanze arrivano tranquillamente a termine.

Vi sono aspetti discordanti sull’utilità del riposo e io faccio parte dei medici che è convinto che il riposo non sia di grande aiuto e sacrifichi molto la gestante.

Quindi mi sembra che sua moglie sia seguita molto bene e mi auguro che la mia visione più rassicurante si confermi nelle prossime settimane

Poi ci dirà a che settimana avrà il suo bambino in braccio. Cari saluti.

